Проставить цены в таблицу Excel с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок285 просмотров

Есть таблица Excel с наименованием товара. Есть сайт auto.ru. Необходимо найти каждую позицию из таблицы на сайте auto.ru и вписать в таблицу минимальную цену предложения с сайта. Срок исполнения 02.03.2016

9 лет назад
romik2003
Роман 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров