Есть образец HTML-страницы: http://riki-a.com.ua/inner.html Есть также 5 word-документов, которые нужно оформить по образцу, абсолютно аналогично, с теми же настройками стилей, но с другими данными. Т. к. вариативности результата не предполагается, критериев ...
Поиск сотрудника для подбора видеороликов с Ютуб
Друзья, всем привет!
В один перспективный и интересный проект ОЧЕНЬ СРОЧНО требуется сотрудник по подбору качественных, интересных, веселых и смешных, либо же захватывающих видеороликов с сервиса Ютуб.
Суть работы в следующем. Вы, с помощью сервиса youtube в котором хранится неисчислимо огромное количество видеороликов различных тематик, подбираете ролики - либо смешные (желательно до слез), либо захватывающее, либо ролики в которых показана человеческая тупость (вроде женщин за рулем (дамы не обижайтесь!)), либо познавательные, это могут быть ролики с глубоким смыслом, мотивирующие, ролики о природе и катаклизмах вроде цунами, ураганов и так далее, либо курьезные моменты.
В общем все то, что может заинтересовать и заставит посмотреть ролик до конца или хотя бы проявить к нему интерес!
Схема работу у нас с вами будет такая - один день - одно видео! Я его просматриваю, оцениваю, и если мне оно подходит - оплачиваю! Все по-честному, без обмана! Лично я нацелен на долгосрочное сотрудничество, поэтому в свой проект ищу ответственных и трудолюбивых сотрудников!
Оплата следующая - один ролик, который мне подойдет - 20 рублей. 10 роликов, соответственно - 200 рублей.
Готов обсудить детали в личной переписке!
Друзья, срезу же хочу предупредить, что каждому кандидату на должность я даю одно тестовое задание, которое не оплачивается! Прошу каждого из вас учитывать этот факт!
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