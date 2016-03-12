Оформить по образцу 5 HTML-страниц из word-документов

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Завершен12 заявок321 просмотр

Есть образец HTML-страницы: http://riki-a.com.ua/inner.html

Есть также 5 word-документов, которые нужно оформить по образцу, абсолютно аналогично, с теми же настройками стилей, но с другими данными.

Т. к. вариативности результата не предполагается, критериев выбора исполнителя 2 - скорость и стоимость.

HTML
9 лет назад
mainsan
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

ElizaVolod
Елизавета 
34 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Обещание сделать за выходные, затем - за понедельник, затем - сообщение про "семейные обстоятельства", которые мешают выполнить работу. Все можно понять по-человечески, бывает, но как для заказчика это для меня потерянное время и плохой признак, надеюсь у Елизаветы всё наладится и это будет исключением в её истории отзывов.
hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$15
1 день
Очень толковый специалист, ответственный подход. Без лишних слов поняла и точно оценила довольно запутанную задачу, очень оперативно её выполнила. Обязательно буду обращаться еще, и рекомендую другим.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Мгновенная оплата!

Заявки фрилансеров

ElizaVolod
Елизавета 
34 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

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