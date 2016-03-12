Оформить по образцу 5 HTML-страниц из word-документов

Есть образец HTML-страницы: http://riki-a.com.ua/inner.html

Есть также 5 word-документов, которые нужно оформить по образцу, абсолютно аналогично, с теми же настройками стилей, но с другими данными.

Т. к. вариативности результата не предполагается, критериев выбора исполнителя 2 - скорость и стоимость.