Наполнение сайтов,блогов,групп. Администрирование.
Наполнение сайтов,блогов,групп. Администрирование. База HTML,JS
Отзывы заказчиков
$10
4 балла
8 лет назад
Обещание сделать за выходные, затем - за понедельник, затем - сообщение про "семейные обстоятельства", которые мешают выполнить работу. Все можно понять по-человечески, бывает, но как для заказчика это для меня потерянное время и плохой признак, надеюсь у Елизаветы всё наладится и это будет исключением в её истории отзывов.
Наполнение сайтов
1 отзыв(-1)
$1/час
от $5от 1 дня
#553