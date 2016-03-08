Обещание сделать за выходные, затем - за понедельник, затем - сообщение про "семейные обстоятельства", которые мешают выполнить работу. Все можно понять по-человечески, бывает, но как для заказчика это для меня потерянное время и плохой признак, надеюсь у Елизаветы всё наладится и это будет исключением в её истории отзывов.