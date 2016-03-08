ElizaVolod

Елизавета ElizaVolod

 
33 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Наполнение сайтов,блогов,групп. Администрирование.

Наполнение сайтов,блогов,групп. Администрирование. База HTML,JS

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Отзывы заказчиков
mainsan
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
4 балла
8 лет назад
Оформить по образцу 5 HTML-страниц из word-документов
Обещание сделать за выходные, затем - за понедельник, затем - сообщение про "семейные обстоятельства", которые мешают выполнить работу. Все можно понять по-человечески, бывает, но как для заказчика это для меня потерянное время и плохой признак, надеюсь у Елизаветы всё наладится и это будет исключением в её истории отзывов.
Наполнение сайтов
1 отзыв(-1)
$1/час
от $5от 1 дня
#553