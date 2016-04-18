Уважаемые фрилансеры, ВНИМАТЕЛЬНО читайте ТЗ. Не тратьте свое и наше время на пустую переписку. Предупреждаю, ТЗ написано на русском языке, если кому-то он не доступен, то прошу не оставлять заявки. Ищем исполнителя ...
Постер на сайт
Добрый день!
На постоянную работу требуются несколько постеров на форум, связанный спервичной недвижимостью.
Требования к кандидату:
- грамотность и внимательность;
- ответственность;
- иметь навыки поиска информации в интернете;
- «креативное мышление» приветствуется;
- опыт работы на форумах
- инициативность
Требования к постам.
Эталона нет. Посты должны быть разные. Но в среднестатистическом значениинеобходимо придерживаться следующих правил:
- Информативность;
- Имитация реального пользователя;
- Пост 200-300 символов;
- Наличие фото в 10 % постов
График работы и Оплата:
- График работы – с 9 до 18 по Москве
- Оплата 18000 рублей в месяц + бонусы
В отклике прошу указать (не ответившие на вопросы кандидаты, нерассматриваются):
1. Фамилию, имя
2. Возраст
3. Город проживания
4. Е-майл, Скайп
5. Опыт работы на форумах (где работали, какие обязанности выполняли)
6. Почему нам стоит выбрать именно вас
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