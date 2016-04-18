Постер на сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт62 заявки1120 просмотров

Добрый день! 

 

На постоянную работу требуются несколько постеров на форум, связанный спервичной недвижимостью. 

 

Требования к кандидату: 

- грамотность и внимательность;

- ответственность;

- иметь навыки поиска информации в интернете;

- «креативное мышление» приветствуется;

- опыт работы на форумах 

- инициативность

 

 

Требования к постам.

Эталона нет. Посты должны быть разные. Но в среднестатистическом значениинеобходимо придерживаться следующих правил:

- Информативность; 

- Имитация реального пользователя;

- Пост 200-300 символов;

- Наличие фото в 10 % постов

 

График работы и Оплата: 

- График работы – с 9 до 18 по Москве

- Оплата 18000 рублей в месяц + бонусы

 

 

В отклике прошу указать (не ответившие на вопросы кандидаты, нерассматриваются): 

1. Фамилию, имя 

2. Возраст 

3. Город проживания 

4. Е-майл, Скайп 

5. Опыт работы на форумах (где работали, какие обязанности выполняли)

6. Почему нам стоит выбрать именно вас

9 лет назад
Tashenka
Наталья 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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