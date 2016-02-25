Контент-менеджер и Редактор Facebook(SMM)

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт189 заявок1532 просмотра

Обязанности:  Ежедневно публиковать на странице фэйсбук  и на сайте материалы, которые предварительно будут находится Вами, с определенными условиями к этому контенту, все нужно будет только копировать и вставлять, при этом немного редактировать, чтобы привести в нужный видТребования:  Работа не сложная, но требует некоторой отдачи, будут наниматься несколько человек, и после некоторого времени будут оставаться люди, чей контент набрал больше просмотров/лайков, с возможностью повышения зарплаты в дальнейшем. По какому принципу и где искать такой контент - я объясню. 

9 лет назад
tweesteek
Василий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров