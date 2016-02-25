Всего 70 материалов. 1. Нужно проверить на возможные ошибки время расписания транспорта (сравнить с другим сайтом) 2. Нужно сделать копии материалов, только в обратном направлении (скопировать с другого сайта) 3. Добавить новое ...
Контент-менеджер и Редактор Facebook(SMM)
Обязанности: Ежедневно публиковать на странице фэйсбук и на сайте материалы, которые предварительно будут находится Вами, с определенными условиями к этому контенту, все нужно будет только копировать и вставлять, при этом немного редактировать, чтобы привести в нужный видТребования: Работа не сложная, но требует некоторой отдачи, будут наниматься несколько человек, и после некоторого времени будут оставаться люди, чей контент набрал больше просмотров/лайков, с возможностью повышения зарплаты в дальнейшем. По какому принципу и где искать такой контент - я объясню.
Заявки фрилансеров
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