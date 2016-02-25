Требуется наполнить сайт на Wordpress контентом

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок266 просмотров

Требуется наполнить сайт на Wordpress контентом

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Существующий сайт, переезжающий с другой CMS, нужно наполнить контентом.

Часть контента, возможно, придется искать.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Интересно?

Напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) - viber? whatsapp? skype? icq?Спасибо!

WordPress
9 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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