Требуется наполнить сайт на Wordpress контентом

Суть работы Для работы вам предоставляются адреса сайтов (адреса по запросу в ЛС) ссылки на которые нужно разместить. Затем вы публикуете на форумах, блогах, сайтах (которые находите сами по поисковым запросам) небольшое текстовое сообщение ...