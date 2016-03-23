Наполнить сайт контентом WordPress

Добрый день.

Нужно наполнить сайт ландшафтного дизайна контентом.

Откуда брать текст и фото есть ссылки. В некоторых записях по 1 фото, в некоторых больше 20-и. Фотографии в описании нужно вставить галереей и подписать каждую фото. При добавлении нужно выбрать/создать нужную рубрику, поставить правильные метки (3—4 метки), найти большую (1) главную фотографию для записи.

Объем для начала 100 шт, возможны добавления.

Интересует цена за 1 запись + цена добавления 1 рубрики (Всего лишь название рубрики добавить и выбрать родительскую рубрику. 4 клика)