Наполнить сайт контентом WordPress

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Завершен22 заявки351 просмотр

Добрый день.

Нужно наполнить сайт ландшафтного дизайна контентом.

Откуда брать текст и фото есть ссылки. В некоторых записях по 1 фото, в некоторых больше 20-и. Фотографии в описании нужно вставить галереей и подписать каждую фото. При добавлении нужно выбрать/создать нужную рубрику, поставить правильные метки (3—4 метки), найти большую (1) главную фотографию для записи. 

Объем для начала 100 шт, возможны добавления.

Интересует цена за 1 запись + цена добавления 1 рубрики (Всего лишь название рубрики добавить и выбрать родительскую рубрику. 4 клика)

WordPress
9 лет назад
Clemenza
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

_Marta_
Марта 
31 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$40
5 дней
Рекомендую
.

Заявки фрилансеров

_Marta_
Марта 
31 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад