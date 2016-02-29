Есть образец HTML-страницы: http://riki-a.com.ua/inner.html Есть также 5 word-документов, которые нужно оформить по образцу, абсолютно аналогично, с теми же настройками стилей, но с другими данными. Т. к. вариативности результата не предполагается, критериев ...
Аудит и форматирование контента (Wordpress)
Нужна помощь опытного контент-менеджера Wordpress. Заказ заключается в постраничной сверке, аудите контента всего сайта euni.ru, который мы в данный момент полностью переделываем, форматированию контента с помощью Visual Composer, созданию таблицы редиректов с подлежащих удалению страниц а также (опционально) созданию форм с помощью плагина Gravity Forms.
Нужно провести постраничную сверху текущего (старого) сайта http://euni.ru и нового сайта на тестовой площадке и внести правки в контент страниц. При этом перенести в свобдную таблицу (форма со списком всех страниц будет предоставлена) и проверить (сравнить для старого и новой страницы):
1. Заголовок страницы (H1)
2. Текст страницы
3. Картинки
4. Наличие ALT тэгов для всех картинок на странице (недостающие дополнить)
5. Наличие неработающих шорткодов со старой системы (заменить на аналогичные коды используемое темы или удалить)
6. Работоспособность всех ссылок, битые поправить, абсолютные сменить на относительные
7. Комментарии (сверить с комментариями на старом сайте, количество, последовательность)
8. Meta - Title
9. Meta – Description
Результаты аудита а также мета-данные страниц нужно будет внести в сводную таблицу (форма будет предоставлена):
Помимо постраничного аудита необходимо будет:
1. Переформатировать страницы университетов и языковых школ в Visual Composer согласно образцам (готовых страниц)
2. Перенести формы:
• http://euni.ru/motivationnoe-pismo
• http://euni.ru/blokirovanni-schyot
и разместить их на соответствующих страницах нового сайта
3. Составить таблицу редиректов) страниц новостей и других страниц, подлежащих удалению на наиболее подходящие альтернативные страницы
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