Размещение объявлений

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Закрыт20 заявок260 просмотров

Разместить объявления компании (даются готовые тексты) на досках объявлений и соответствующих разделах порталов и форумов.

Базы досок и порталов-форумов, почтовые аккаунты предоставляются нами.

На 1 площадке сразу несколько разных объявлений.

Пишите, пожалуйста, сразу цену за 1 объявление и 1 регистрацию .

Общее кол-во около 100 регистраций и 500 объявлений.

Оплата на qiwi строго по факту, можно поэтапно.

9 лет назад
StraightWeb
Алексей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров