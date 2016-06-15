Нужна помощь опытного контент-менеджера Wordpress. Заказ заключается в постраничной сверке, аудите контента всего сайта euni.ru, который мы в данный момент полностью переделываем, форматированию контента с помощью Visual Composer, созданию таблицы редиректов с подлежащих удалению страниц ...
Добавление дампа в базу на wordpress
Нужно сделать экспорт данных из txt файла вида
Id|Title|Year|Synopsis|Genres|Starring|Duration|Thumb|Screenshots
в mysql базу wordpress
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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