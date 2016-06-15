Добавление дампа в базу на wordpress

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Завершен3 заявки179 просмотров

Нужно сделать экспорт данных из txt файла вида 

Id|Title|Year|Synopsis|Genres|Starring|Duration|Thumb|Screenshots

в mysql базу wordpress

Спасибо.

MySQLWordPress
9 лет назад
aldomden
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bortnik1985
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

bortnik1985
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад