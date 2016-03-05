Заполнение сайта контентом на платформе insales

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Завершен5 заявок261 просмотр

Здравствуйте!

(www.insales.ru)

Нужен человек, который имеет опыт работы с платформой insales для выполнения следующих задач:

1) создание разделов, подразделов сайта согласно имеющейся xml-выгрузки;

2) заполнение разделов сайта соответствующей информацией.

9 лет назад
smartclimategrou
39 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$20
2 дня
Всем доволен, нареканий на работ нет.
Отличный заказчик. Оплата в срок, спасибо!

Заявки фрилансеров

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад