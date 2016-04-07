Наполнение развлекательного сайта контентом

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка160 просмотров

Договорено 15 постов за первый месяц (5 постов в неделю) + неделя на подготовку. 

Задача разослать авторам статей письма, с просьбой разместить их материал у нас не ресурсе, после получения разрешения от автора разместить у нас на сайте. Текущий договор от 27.02.2016 . Работа осуществляется по предоплате в 100% за первый месяц. 

9 лет назад
kishmish
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

radmiala
Радмила 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$20
30 дней
Замечательный исполнитель, честный и ответственный. Все сделано в сроки и качественно. Спасибо!
От души рекомендую Михаила, как заказчика: четко ставит задачу, быстро выходит на связь, своевременно уточняет детали и вносит правки, оперативно оплачивает.

Заявки фрилансеров

radmiala
Радмила 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад