Наполнение развлекательного сайта контентом

Договорено 15 постов за первый месяц (5 постов в неделю) + неделя на подготовку.

Задача разослать авторам статей письма, с просьбой разместить их материал у нас не ресурсе, после получения разрешения от автора разместить у нас на сайте. Текущий договор от 27.02.2016 . Работа осуществляется по предоплате в 100% за первый месяц.