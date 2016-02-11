Здравствуйте. Проект КукуВан, подобие юбера только другое направление- мелкие грузоперевозки. Подробное тз, только после знакомства с разработчиком. Извините. Ищу разработчика (IOS, Android, Codeigniter) для доработки уже начатого проекта на codeignitere. Либо с нуля, при условии что вложимся ...
Только честная работа.
Не работаю по предоплате.
Оплата исполнителям по Вестерн Юнион, либо через сервис безопасных сделок.
В остальном, все обсуждаемо.
- $3700Мобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Договорено 15 постов за первый месяц (5 постов в неделю) + неделя на подготовку. Задача разослать авторам статей письма, с просьбой разместить их материал у нас не ресурсе, после получения разрешения от автора разместить у нас ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $1100
Требуется сделать сайт- развлекательный форум .Есть полностью готовый дизайн проекта и адаптивная его верстка. Под нее требуется создать фронт и бек энд , все детали переданы в тз . Сроки указанные исполнителем до 5.03.2016 . ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $700
Создание развлекательного сайта- форума с нуля, все детали в тз. Основные положения и сроки обговорили с исполнителем 18.02.2016. Верстка и дизайн будут переданы 18.02.2016 . Срок указанный исполнителем ровно месяц от 18.02.2016 по 18.03.2016. Оговоренная сумма ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Нужен логотип для доски объявлений мото деталей . Сроки 3 дня. Оплата вестерн юнион.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Нужен просто логотип , текстовый. Возможно с маленькой фишкой типа -точки , стрелки и тд. Оговоренный срок : 2-3 дня и 3 варианта. Оплата вестерн юнион.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад