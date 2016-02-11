kishmish

Маркин Михаил kishmish

 
43 годаЛитва/Вильнюс
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Заказчик

Только честная работа. 

Не работаю по предоплате. 

Оплата исполнителям по Вестерн Юнион, либо через сервис безопасных сделок.

В остальном, все обсуждаемо.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
radmiala
Радмила 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Наполнение развлекательного сайта контентом
От души рекомендую Михаила, как заказчика: четко ставит задачу, быстро выходит на связь, своевременно уточняет детали и вносит правки, оперативно оплачивает.
Замечательный исполнитель, честный и ответственный. Все сделано в сроки и качественно. Спасибо!
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Xeper
36 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
30 отзывов(-1)
$1100
10 баллов
8 лет назад
Создание развлекательного сайта -форума
Отличный заказчик. Всегда четко и внятно объяснял задачи и спорные моменты. Надеемся и на дальнейшее сотрудничество.
Проект сделан хорошо и грамотно. Вышла задержка, но ввиду того что проект не простой то не критично. Очень хорошая связь с исполнителем, всегда четкие и быстрые ответы. Все правки выполнялись оперативно. Хотя иногда отходили от тз по мелочам, ребята просто выслушивали и делали, за что им огромный плюс. Рекомендую!
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pandochka
Елена 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Логотип для доски объявлений на мото тему. Для Pandochka
Спасибо за сотрудничество, четкое задание, быстрая оплата, рекомендую!!
Елена очень внимательный и талантливый человек. Работа выполнена на отлично! Рекомендую как честного и адекватного исполнителя. Спасибо!
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HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 часов назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа для развлекательного сайта для Анна Васьковская
Спасибо большое Михаилу за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Задание было понятное. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Михаил - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Логотип сделан качественно. Рекомендую.
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