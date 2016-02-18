Добрый день, нужно сделать рип следующего сайта, с полным ф-ционалом, также нужна разработка и верстка дизайна шаблона, под этот сайт
Создание развлекательного сайта
Создание развлекательного сайта- форума с нуля, все детали в тз. Основные положения и сроки обговорили с исполнителем 18.02.2016. Верстка и дизайн будут переданы 18.02.2016 . Срок указанный исполнителем ровно месяц от 18.02.2016 по 18.03.2016.
Оговоренная сумма будет оплачена двумя частями, 50% при полностью рабочей админ панели и оставшиеся 50% при показе рабочей версии всего сайта (фронт энд и бек энд) на сервере исполнителя. Так же исполнитель согласен что день задержки это -5% от суммы проекта. Со стороны заказчика +10% бонус при выдерживании сроков или +20% при сдаче до 05.03.2016.
Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
С уважением.
Заявки фрилансеров
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