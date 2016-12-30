Клон юбера 70%, 30%- остальное

Здравствуйте.

Проект КукуВан, подобие юбера только другое направление- мелкие грузоперевозки. Подробное тз, только после знакомства с разработчиком. Извините.

Ищу разработчика (IOS, Android, Codeigniter) для доработки уже начатого проекта на codeignitere. Либо с нуля, при условии что вложимся в сроки. Сроки 90 дней.

Серверная часть, как пример www.coucouvan.fr - выполнена на 65%, после этого разработчик "устал".

Дизайн серверной части готов на 100%, дизайн приложений выполнен на 25%. Дизайн оставшейся части будет готов по мере надобности.

Что нужно : создание серверной части сайта (codeigniter по возможности), приложения ios и android для водителей, приложения ios и android для пользователей. Проработка приема платежей и выплат водителям.

Ищу человека или команду которая возмется за проект как можно скорее.

Бюджет 100 000 гривен

Оплата поэтапная.