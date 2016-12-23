Здравствуйте интересует в приложении таксоид(apk) изменить частоту обновления на 0.1 сек,а также изменение радиуса автозахвата. ,без дополнительных ускорителей типа гвардианда, а чтоб сама програмка ускоряла. кто может за такое взятся, и сколько будет стоить??
Разработать мобильное приложение с геолокацией
Необходимо разработать простое мобильное приложение с геолокацией.
Под андроид и ios
Это новый проект по этому нет ТЗ. Нужно обсуждать.
Указывайте минимальные цены при отклике и примеры
разработанных вами мобильных приложений.
Заявки фрилансеров
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