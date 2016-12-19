Требуется создать Android/iOS приложения для сайта www.akupas.com Контент и фукнкционал такой же как у сайта. Cайт сделан на WordPress. Можно упростить дизайн.
Интеграция календаря
Необходимо интегрировать календарь в готовое приложение. Если заинтересованы оставляйте в заявке свои контакты: скайп, e-mail. Все подробности обсудим при связи.
Заявки фрилансеров
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