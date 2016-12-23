Необходимо приложение для Андроид, которое будет: 1. Обращаться к странице сайта, которая отдает телефонный номер. Страницу указываем в настройках. 2. Набрать этот телефонный номер. 3. Если ответили, проиграть в линию mp3 файл, который можно записать в настройках. 4. Записать в mp3 то что ответили. 5. Положить трубку. Необходима поддержка максимального количества устройств и Андроид от 4 до 6.
Taxoid 2.0.4.3i
Здравствуйте
интересует в приложении таксоид(apk) изменить частоту обновления на 0.1 сек,а также изменение радиуса автозахвата. ,без дополнительных ускорителей типа гвардианда, а чтоб сама програмка ускоряла. кто может за такое взятся, и сколько будет стоить??
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо интегрировать календарь в готовое приложение. Если заинтересованы оставляйте в заявке свои контакты: скайп, e-mail. Все подробности обсудим при связи.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется создать Android/iOS приложения для сайта www.akupas.com Контент и фукнкционал такой же как у сайта. Cайт сделан на WordPress. Можно упростить дизайн.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать гибридное приложение для IOS&Androidобладающее следующим функционалом. При загрузке приложение обращается к веб сервису, которые присылает ему текст. Также нужно иметь возможность выбора даты через календарь, при этом также обращаемся к вебсервису и ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть 50 интернет магазинов, товар на них одинаковый Требуется массовое создание 50 кроссплатформенных мобильных приложений, различающихся - Логотипом - Названием - может быть цветом В чем они одинаковы - это ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $400
Нужно реализовать мобильное приложение для Фотобанка. Приложение нацелено на то, чтобы любой нуждающийся смог найти фотографии, удовлетворяющие его потребностям, а затем купить их. После покупки фотографию можно скачать на телефон или "отправить" в какое-либо ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать приложение для смартфонов и планшетов на операционной системе ios и android. Приложение - социальная сеть.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен программист, который имеет опыт работы с приложением stalker tv на андроиде. Необходимо настроить данное приложение на сервере. Детали, бюджет, сроки обсудим лично с исполнителем.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написать приложение Android, разработка дизайна и красивости не требуются. Функционал 1. Авторизация 2. Страница Свободные заказы. возможность взять заказ (назначив время) 2. Страница Назначенные заказы. просмотр заказов, установка статуса ...Мобильные приложения14 заявокЗакрыт8 лет назад
Простое приложение для сбора геопозиций пользователя с его согласия. При первом запуске пользователь вводит логин, пароль, нажимает галку "я согласен с условиями(ссылка), в том числе с передачей сервису такому-то моих геолокационных данных". Происходит авторизация ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт8 лет назад