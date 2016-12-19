Приложение для андроид.

$200
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Закрыт6 заявок188 просмотров

Необходимо приложение для Андроид,  которое будет:

1. Обращаться к странице сайта, которая отдает телефонный номер. Страницу указываем в настройках. 

2. Набрать этот телефонный номер. 

3. Если ответили,  проиграть в линию mp3 файл,  который можно записать в настройках. 

4. Записать в mp3 то что ответили. 

5. Положить трубку. 

Необходима поддержка максимального количества устройств и Андроид от 4 до 6.

Android
8 лет назад
jorj
Юрий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров