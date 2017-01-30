Доработать или написать с нуля программу для хронометража на Android.

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Завершен7 заявок216 просмотров

Прилагаю программу с исходным кодом. Необходимы доработки. Код не самого лучшего качества, поэтому так же рассматриваю вариант написания с нуля, всё зависит от цены. Суть программы - Хронометраж дня. Как она работает описано в файле Readme.docx

Функции "карма", "пределы", "статистика" не нужны и их требуется убрать из кода и меню программы. Кнопку статистики тоже убрать и сделать одну широкую кнопку плюс.

Так же нужно устранить следующие баги программы:

1. Некорректный переход на следующий день. Пример. Если я начал какую-то активность сегодня, настает следующий день, открываю программу – а там открыт вчерашний день (если программа не убивалась и не закрывалась системой или мной). Далее если начну другую активность, получится какая-то ерунда. Приходится когда настаёт следующий день выходить из программы и снова запускать либо выбирать сегодняшний день из меню чтобы включился сегодняшний день и продолжилась вчерашняя активность до текущего времени. И иногда длительность последней вчерашней активности устанавливается неправильная. Нужно чтобы программа сама понимала, что пора перключиться на сегодняшний день, корректно заполнив вчерашний. Баг с продолжительностью последнего действия дня не происходит после первого дня, а дальше происходит всегда.2. Если секунды начала активности равны 59, невозможно при редактировании сохранить кнопкой ОК, возникает ошибка.

3. При экспорте сейчас программа пишет файл с одним и тем же названием в папку reportKarm. Пусть название состоит из сегодняшей даты и текущего времени. Например 2015_05_28_11_52_14.csv

4. Программа запоминает 15 последних заметок, надо сделать 20 и ещё сделать чтобы при переиспользовании заметки она поднималась вверх в списке и не дублировалась.

5. Пусть в заголовке отображается текущий открытый день.

И самое главное новшество, которое мне нужно - сделать возможность интеграции с облаком Google. Требуется, чтобы хронометраж появлялся в таблице в реальном времени.

Просьба к кандидатам будет такая. Говорите сразу какую цену вы предлагаете и какой вариант - программа с нуля или доработка. Тем, кто не будет писать сразу, просто буду копировать это предложение.

Android
8 лет назад
Eugen84
Орлов 
45 лет
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Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

cav
52 года
19 лет в сервисе
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8 лет назад
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cav
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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