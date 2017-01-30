Необходимо разработать простое мобильное приложение с геолокацией. Под андроид и ios Это новый проект по этому нет ТЗ. Нужно обсуждать. Указывайте минимальные цены при отклике и примеры разработанных ...
Доработать или написать с нуля программу для хронометража на Android.
Прилагаю программу с исходным кодом. Необходимы доработки. Код не самого лучшего качества, поэтому так же рассматриваю вариант написания с нуля, всё зависит от цены. Суть программы - Хронометраж дня. Как она работает описано в файле Readme.docx
Функции "карма", "пределы", "статистика" не нужны и их требуется убрать из кода и меню программы. Кнопку статистики тоже убрать и сделать одну широкую кнопку плюс.
Так же нужно устранить следующие баги программы:
1. Некорректный переход на следующий день. Пример. Если я начал какую-то активность сегодня, настает следующий день, открываю программу – а там открыт вчерашний день (если программа не убивалась и не закрывалась системой или мной). Далее если начну другую активность, получится какая-то ерунда. Приходится когда настаёт следующий день выходить из программы и снова запускать либо выбирать сегодняшний день из меню чтобы включился сегодняшний день и продолжилась вчерашняя активность до текущего времени. И иногда длительность последней вчерашней активности устанавливается неправильная. Нужно чтобы программа сама понимала, что пора перключиться на сегодняшний день, корректно заполнив вчерашний. Баг с продолжительностью последнего действия дня не происходит после первого дня, а дальше происходит всегда.2. Если секунды начала активности равны 59, невозможно при редактировании сохранить кнопкой ОК, возникает ошибка.
3. При экспорте сейчас программа пишет файл с одним и тем же названием в папку reportKarm. Пусть название состоит из сегодняшей даты и текущего времени. Например 2015_05_28_11_52_14.csv
4. Программа запоминает 15 последних заметок, надо сделать 20 и ещё сделать чтобы при переиспользовании заметки она поднималась вверх в списке и не дублировалась.
5. Пусть в заголовке отображается текущий открытый день.
И самое главное новшество, которое мне нужно - сделать возможность интеграции с облаком Google. Требуется, чтобы хронометраж появлялся в таблице в реальном времени.
Просьба к кандидатам будет такая. Говорите сразу какую цену вы предлагаете и какой вариант - программа с нуля или доработка. Тем, кто не будет писать сразу, просто буду копировать это предложение.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Мобильные приложения10 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте интересует в приложении таксоид(apk) изменить частоту обновления на 0.1 сек,а также изменение радиуса автозахвата. ,без дополнительных ускорителей типа гвардианда, а чтоб сама програмка ускоряла. кто может за такое взятся, и сколько будет стоить??Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $200
Необходимо приложение для Андроид, которое будет: 1. Обращаться к странице сайта, которая отдает телефонный номер. Страницу указываем в настройках. 2. Набрать этот телефонный номер. 3. Если ответили, проиграть в линию mp3 файл, который можно записать в настройках. 4. Записать в mp3 то что ответили. 5. Положить трубку. Необходима поддержка максимального количества устройств и Андроид от 4 до 6.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо интегрировать календарь в готовое приложение. Если заинтересованы оставляйте в заявке свои контакты: скайп, e-mail. Все подробности обсудим при связи.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется создать Android/iOS приложения для сайта www.akupas.com Контент и фукнкционал такой же как у сайта. Cайт сделан на WordPress. Можно упростить дизайн.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать гибридное приложение для IOS&Androidобладающее следующим функционалом. При загрузке приложение обращается к веб сервису, которые присылает ему текст. Также нужно иметь возможность выбора даты через календарь, при этом также обращаемся к вебсервису и ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть 50 интернет магазинов, товар на них одинаковый Требуется массовое создание 50 кроссплатформенных мобильных приложений, различающихся - Логотипом - Названием - может быть цветом В чем они одинаковы - это ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $400
Нужно реализовать мобильное приложение для Фотобанка. Приложение нацелено на то, чтобы любой нуждающийся смог найти фотографии, удовлетворяющие его потребностям, а затем купить их. После покупки фотографию можно скачать на телефон или "отправить" в какое-либо ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать приложение для смартфонов и планшетов на операционной системе ios и android. Приложение - социальная сеть.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен программист, который имеет опыт работы с приложением stalker tv на андроиде. Необходимо настроить данное приложение на сервере. Детали, бюджет, сроки обсудим лично с исполнителем.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт8 лет назад