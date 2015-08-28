cav

Александр Котов cav

 
50 летРоссия/Кемерово
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Имеются собственные разработки в области автоматизации производства: (кондитерский,хлебный и мясной цеха). Систем общественного питания, Розничной торговли.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
Avonton
Сергей 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
9 баллов
5 лет назад
Андроид приложение, отправляющее sms по ссылке
все ок
Четкая постановка задачи.
Ответный отзыв
Eugen84
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Доработать программу для Android напоминалка
Быстро и качественно. Никаких претензий.
Четкое техническое задание.
Ответный отзыв
Eugen84
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Программа-напоминалка для Android.
Всё просто замечательно. Человек хорошо разбирается в своей работе. Нашёл решения на все мои дотошные требования к программе.
Четкая постановка задачи. Приятное общение. Своевременная оплата
Ответный отзыв
Eugen84
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Доработать или написать с нуля программу для хронометража на Android.
Всё выполнено качественно и своевременно. Учтены все нюансы. Результат устраивает на 100%. Вежливое и грамотное общение. Рекомендую.
Нормальная постановка задачи. Нормальное общение
Ответный отзыв
knyazUA
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Java приложение для формирования отчетов
Работа выполнена согласно ТЗ. Без проблем согласованы доработки и изменения в процесе разработки.
Т.З. составлено хорошо.
Ответный отзыв
Мобильные приложения
4 отзыва
$10/час
от 4 дней
нет рейтинга
Базы данных
1 отзыв
$10/час
от 2 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
1 отзыв
$10/час
от 2 дней
нет рейтинга