Имеются собственные разработки в области автоматизации производства: (кондитерский,хлебный и мясной цеха). Систем общественного питания, Розничной торговли.
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Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи.
$5
10 баллов
6 лет назад
Быстро и качественно. Никаких претензий.
Ответный отзыв
Четкое техническое задание.
$15
10 баллов
7 лет назад
Всё просто замечательно. Человек хорошо разбирается в своей работе. Нашёл решения на все мои дотошные требования к программе.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. Приятное общение. Своевременная оплата
$20
10 баллов
7 лет назад
Всё выполнено качественно и своевременно. Учтены все нюансы. Результат устраивает на 100%. Вежливое и грамотное общение. Рекомендую.
Ответный отзыв
Нормальная постановка задачи. Нормальное общение
$50
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена согласно ТЗ. Без проблем согласованы доработки и изменения в процесе разработки.
Ответный отзыв
Т.З. составлено хорошо.
Мобильные приложения
4 отзыва
$10/час
от 4 дней
нет рейтинга
Базы данных
1 отзыв
$10/час
от 2 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
1 отзыв
$10/час
от 2 дней
нет рейтинга