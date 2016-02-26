Нужно создать PostgreSQL Нужен человек хорошо знающий и имеющий опыт работы с данной базой. Нужны таблицы, временные таблицы, сохранение данных по времени, выборки, индексы... Интерфейс взаимодействия не нужен, наполнять не нужно (только несколько таблиц для образцов). По времени, время есть. Проект не связан с организациями и прочими мутными структурами.