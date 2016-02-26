PostgreSQL

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Завершен4 заявки193 просмотра

Нужно создать PostgreSQL Нужен человек хорошо знающий и имеющий опыт работы с данной базой. Нужны таблицы, временные таблицы, сохранение данных по времени, выборки, индексы... Интерфейс взаимодействия не нужен, наполнять не нужно (только несколько таблиц для образцов). По времени, время есть. Проект не связан с организациями и прочими мутными структурами.

PostgreSQL
9 лет назад
Flautr1
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

cav
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Идеальная по срокам и качеству работа. Прямо жалко расставаться=) Спасибо.
Было приятно работать

Заявки фрилансеров

cav
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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