Добавлялка PS во все сообщения

Здравствуйте. Нужно сделать прогу под Windows и Android, которая будет во все исходящие сообщения в основных средах общения (Скайп, ВК, ФБ, Одноклассники, mail.ru, yandex.ru, gmail.com, и что еще порекомендуете? По статистике надо выбрать среды, покрывающие в рунете процентов 80 создаваемых сообщений) добавлять PS с заданным текстом. Причем так: смотреть по базе онлайн, что за получатель, и в зависимости от этого решать, надо ли добавлять PS, а если да - то какое именно добавить.

Плюс, каждое внесенное сообщение - его адресат и факт отправки ему PS должно писаться в базу на централизованном сервере - каким каналом вставлено PS, кто отправитель и получатель.

Кроме того, в PS должна добавляться индивидуальная ссылка, и по ней тоже должно производиться отслеживание, и вноситься в базу каждый переход.

Сколько будет стоить и сколько времени займет такое?