Прилагаю программу с исходным кодом. Необходимы доработки. Код не самого лучшего качества, поэтому так же рассматриваю вариант написания с нуля, всё зависит от цены. Суть программы - Хронометраж дня. Как она работает описано в файле Readme.docx ...
Кастомизировать софт GCS для беспилотника
Приветствуйю !
Необходимо кастомизировать/переделать бэкэнд платформы GCS для беспилотника который я разрабатываю.
В настоящее у меня есть opensource версия, с которой я работаю, но мне необходимо ее переработать под мои нужды.
Также мне необходима функция, которая позволит работать с цифровой зеркальной камерой DSLR, opensource код для этого тоже есть, но его необходимо так-же доработать/кастомизировать.
Пишите примерные цены и сроки, могу выделить в районе 400$ за эту работу, бюджет могу подвинуть в сторону увеличения при внятной аргументации.
Если есть вопросы задавайте !
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать простое мобильное приложение с геолокацией. Под андроид и ios Это новый проект по этому нет ТЗ. Нужно обсуждать. Указывайте минимальные цены при отклике и примеры разработанных ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте интересует в приложении таксоид(apk) изменить частоту обновления на 0.1 сек,а также изменение радиуса автозахвата. ,без дополнительных ускорителей типа гвардианда, а чтоб сама програмка ускоряла. кто может за такое взятся, и сколько будет стоить??Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $200
Необходимо приложение для Андроид, которое будет: 1. Обращаться к странице сайта, которая отдает телефонный номер. Страницу указываем в настройках. 2. Набрать этот телефонный номер. 3. Если ответили, проиграть в линию mp3 файл, который можно записать в настройках. 4. Записать в mp3 то что ответили. 5. Положить трубку. Необходима поддержка максимального количества устройств и Андроид от 4 до 6.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо интегрировать календарь в готовое приложение. Если заинтересованы оставляйте в заявке свои контакты: скайп, e-mail. Все подробности обсудим при связи.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется создать Android/iOS приложения для сайта www.akupas.com Контент и фукнкционал такой же как у сайта. Cайт сделан на WordPress. Можно упростить дизайн.Закрыт8 лет назад
Нужно сделать гибридное приложение для IOS&Androidобладающее следующим функционалом. При загрузке приложение обращается к веб сервису, которые присылает ему текст. Также нужно иметь возможность выбора даты через календарь, при этом также обращаемся к вебсервису и ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть 50 интернет магазинов, товар на них одинаковый Требуется массовое создание 50 кроссплатформенных мобильных приложений, различающихся - Логотипом - Названием - может быть цветом В чем они одинаковы - это ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $400
Нужно реализовать мобильное приложение для Фотобанка. Приложение нацелено на то, чтобы любой нуждающийся смог найти фотографии, удовлетворяющие его потребностям, а затем купить их. После покупки фотографию можно скачать на телефон или "отправить" в какое-либо ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать приложение для смартфонов и планшетов на операционной системе ios и android. Приложение - социальная сеть.Закрыт8 лет назад