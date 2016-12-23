Кастомизировать софт GCS для беспилотника

Приветствуйю !

Необходимо кастомизировать/переделать бэкэнд платформы GCS для беспилотника который я разрабатываю.

В настоящее у меня есть opensource версия, с которой я работаю, но мне необходимо ее переработать под мои нужды.

Также мне необходима функция, которая позволит работать с цифровой зеркальной камерой DSLR, opensource код для этого тоже есть, но его необходимо так-же доработать/кастомизировать.

Пишите примерные цены и сроки, могу выделить в районе 400$ за эту работу, бюджет могу подвинуть в сторону увеличения при внятной аргументации.

Если есть вопросы задавайте !