Кастомизировать софт GCS для беспилотника

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки135 просмотров

Приветствуйю !

Необходимо кастомизировать/переделать бэкэнд платформы GCS для беспилотника который я разрабатываю.  

В настоящее у меня есть opensource версия, с которой я работаю, но мне необходимо ее переработать под мои нужды.  

Также мне необходима функция, которая позволит работать с цифровой зеркальной камерой DSLR, opensource код для этого тоже есть, но его необходимо так-же доработать/кастомизировать.

Пишите примерные цены и сроки, могу выделить в районе 400$ за эту работу, бюджет могу подвинуть в сторону увеличения при внятной аргументации.

Если есть вопросы задавайте !

8 лет назад
karpoffdesign
Олег 
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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