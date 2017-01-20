Приложение для вызова авто (android, ios, server)

Необходимо сделать приложения для платформ andoid и ios, а так же серверную часть. Работать будем только по безопасной сделке.

Описание приложений для сервиса "Вызов авто"

Сервис состоит из двух приложений - клиентское ипартнерское.

Первое предназначено для формирования заявки на вызов авто,второе предназначено для водителя авто, который будет выполнять данную заявку.

Клиентское приложение будет состоять из следующих разделов:

1. Вход (авторизация)/Регистрация (ввод учетных данных,подтверждение номера телефона с помощью смс)

2. Страница с тарифами

3. Учетные данные - Имя, телефон, авто (модель, марка),способ оплаты (нал, подтверждение карты)

4. Формирования заявки - Карта с отметкой положенияпользователя (GPS) с возможностью ее переместить в нужное место, кнопка вызова.

Затем появляется диалог уточнения пункта назначения, дополнительными опциями

типа ожидания, промежуточного пункта и кнопка "Вызвать авто".

5. Страница с информацией о состоянии заказа - Поиск автоили информация о назначенном авто, водителе и примерном времени ожидания,

контакты.

Вариант2 - карта на которой будет отображаться перемещение авто.

6. Страница с завершением заявки, которая появляется послесигнала от сервера. На странице представлена информация о конечной стоимости

заявки, возможность поставить оценку и отзыв об авто.

7. Страница с информацией о завершённых заказах и кнопкойдля вызова диалога обратной связи.

Партнерское приложение будет состоять из следующих разделов:

1. Вход (авторизация)/Регистрация (форма для отправки заявкина регистрацию - имя, телефон, модель авто)

2. Страница выхода на линию, содержит следующие поля - Районгорода (выпадающий список) с галочкой "Авто", которая позволяет

определить местоположение по GPS, некоторый набор параметров для оптимального

подбора заявок - максимальное расстояние по заявке и т.д. Кнопка "Выйти на

линию".

3. При появлении заявки на экране выводится уведомление садресом откуда надо забрать, две кнопки - Принять или Отказаться.

4. После согласия, выводится остальная информация по заявкевключая контакты клиента.

5. По приезду, либо появляется автоматически кнопка"Начать поездку", либо она уже присутствует на предыдущем экране.

6. Перед загрузкой автомобиля, водитель нажимает кнопку"Начать поездку", должна появляться кнопка построить маршрут в

навигаторе, если введен адрес назначения.

7. После разгрузки автомобиля в нужном месте, водительнажимает "Завершить поездку", потом появляется информация о конечной

стоимости заказа и форме оплаты (нал/безнал). Также должна быть возможность

оставить оценку и комментарий о клиенте.

8. Страница с совершенными заказами, итог заработанной суммы за неделю, кнопка для вызова диалога обратной связи.

9. Страница с учетными данными - имя, телефон, модель авто,состояние депозитного счета, возможность его пополнения.

10. Страница с действующими тарифами, комиссиями иправилами.

Серверная часть состоит из следующих разделов:

1. Панель администрирования клиентов

2. Панель администрирования автовладельца

3. Панель администрирования заказов

4. Алгоритм выбирающий авто, которому назначить заявку попринципу а)нахождение в районе клиента (и другие параметры, как максимальное

расстояние заказ), б)наибольшее время ожидания на линии, в) по рейтингу

водителя. Если в районе нет авто или никто не согласился, то заявка

высвечивается у водителей в соседних районах.

Возможно добавить тариф "Экстренный" для более быстрого поиска поиск авто и дополнительной мотивации водителей.