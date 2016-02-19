Логотип для доски объявлений на мото тему. Для Pandochka

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка165 просмотров

Нужен логотип для доски объявлений мото деталей . Сроки 3 дня. Оплата вестерн юнион. 

9 лет назад
kishmish
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$30
3 дня
Елена очень внимательный и талантливый человек. Работа выполнена на отлично! Рекомендую как честного и адекватного исполнителя. Спасибо!
Спасибо за сотрудничество, четкое задание, быстрая оплата, рекомендую!!

Заявки фрилансеров

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редакция логотипа

    Есть готовый лого , его нужно одаптировать по цветам для сайта и  афиш ,что бы был яркий и читаемый цвета желательно светло серый ,красный коричневый ,черный

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Эмблема для клуба собаководства

    $50

    Необходимо разработать эмблему для российского клуба собаководства, для использования на баннерах, флагах, нашивках, сувенирной продукции и сайте клуба. Эмблема должна содержать название клуба: Севастопольская Региональная Общественная Организация Севастопольский Кинологический Союз "Гранд" (возможно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для агентства зарубежной недвижимости

    $30

    Компания - агентство зарубежной недвижимости "Мовеан Эстейт" мы работаем на рынке зарубежной недвижимости более 10 лет и помогаем нашим инвесторам Максимально Выгодно и Эффективно вкладывать средства в недвижимое имущество различных стран. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка логотипа

    $30

    Уважаемые дизайнеры! Необходимо разработать логотип для ассоциации рекрутинговых агентств + предложить формат бланк документа. На сегодняшний день логотип есть, нужно его сменить.  (все подробности готова отправить). Нам необходимо 1) ...

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание Логотипа для Лендинга

    $20

    У нас продукт gps маяк  - для охраны авто от угона. Название сайта: gpsfindme2.ru Так же на сайте будет упоминание об агенте 007. Нам нужно, чтобы силуэт машины был более узнаваемым - может это будет ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа/стиля робототехнического стартапа

    $35

    Необходимо оперативно разработать логотип + предложить формат бланк документа (docx). Базовая палитра уже используется, вышлю заинтересовавшему кандидату. Предлагаю две итерации: 1) предлагается 3 эскиза/концепта 2) утверждается один эскиз, который ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип интернет-магазина

    $7

    Необходимо изобразить приятный для глаза и читабельный лого для сайта. Тематика - люсты и светильники. На выбор 3-4 варианта с возможностью корректировки выбранного заказчиком. В комплекте обязательно - PSD, JPG. Оплата по ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад