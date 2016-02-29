Прогон сайтов по нашему списку

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок227 просмотров

Добрый день. Ищется специалист, который будет прогонять сайты по нашему списку сайтов для регистрации.

Даем домен, список, описание заголовков. Только ПОЛУавтоматическая регистрация, НЕ автоматом. 

1 проект -500 руб. Если все хорошо получается, готов давать сайты на прогон постоянно. Сейчас ждут своего часа порядка 150 проектов.

9 лет назад
Webincom
Денис 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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