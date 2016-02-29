Нужна помощь опытного контент-менеджера Wordpress. Заказ заключается в постраничной сверке, аудите контента всего сайта euni.ru, который мы в данный момент полностью переделываем, форматированию контента с помощью Visual Composer, созданию таблицы редиректов с подлежащих удалению страниц ...
Прогон сайтов по нашему списку
Добрый день. Ищется специалист, который будет прогонять сайты по нашему списку сайтов для регистрации.
Даем домен, список, описание заголовков. Только ПОЛУавтоматическая регистрация, НЕ автоматом.
1 проект -500 руб. Если все хорошо получается, готов давать сайты на прогон постоянно. Сейчас ждут своего часа порядка 150 проектов.
Заявки фрилансеров
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