Отредактировать карточку товара joomshopping

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки177 просмотров

Добрый день! 

Есть интернет-магазин joomla+jomshopping sportsimvol.ru 

Вот пример текущей карточки товара sportsimvol.ru/katalog/ku... 

В настоящий момент атрибуты(в примере "высота") и зависящая цена выводятся выпадающим списком. Также не указывается "Наличие" 

Нужно, чтобы были видны все высоты, наличие и цены сразу. Вот пример rossimvol.ru/catalog/cups... 

В тех товарах, где наличие отмечено как "неограниченно", в карточке должно выводится "уточняйте". 

Прошу внимательно ознакомится с заданием, прежде чем откликаться. 

Жду предложений по цене и срокам.

Joomla
9 лет назад
tchicha
Максим 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров