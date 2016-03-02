Отредактировать карточку товара joomshopping

Добрый день!

Есть интернет-магазин joomla+jomshopping sportsimvol.ru

Вот пример текущей карточки товара sportsimvol.ru/katalog/ku...

В настоящий момент атрибуты(в примере "высота") и зависящая цена выводятся выпадающим списком. Также не указывается "Наличие"

Нужно, чтобы были видны все высоты, наличие и цены сразу. Вот пример rossimvol.ru/catalog/cups...

В тех товарах, где наличие отмечено как "неограниченно", в карточке должно выводится "уточняйте".

Прошу внимательно ознакомится с заданием, прежде чем откликаться.

Жду предложений по цене и срокам.