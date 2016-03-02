1. Сложная система управления, основанная на Magento 2. Отдельная система по управлению фотографиями и всем графическим контентом Для наполнения интернет-магазина мебели приглашаются люди, являющиеся продвинутыми пользователями ПК. Новичок не разберется ...
Наполнение сайта на битрикс
1. Добавить значки соц. сетей Инстаграмм, Вконтакте, Фейсбук на страницу элемента чтобы можно было расшарить страницу (как тут http://joxi.ru/82QqJ4wS1ZDEO2)
2. Создать страницу с инфоблоком Аренда с правом выкупа по примеру http://прокат-авто.com.ua/car-rentals.html
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