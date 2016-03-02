Наполнение сайта на битрикс

1. Добавить значки соц. сетей Инстаграмм, Вконтакте, Фейсбук на страницу элемента чтобы можно было расшарить страницу (как тут http://joxi.ru/82QqJ4wS1ZDEO2)

2. Создать страницу с инфоблоком Аренда с правом выкупа по примеру http://прокат-авто.com.ua/car-rentals.html