Наполнение сайта на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки293 просмотра

1. Добавить значки соц. сетей Инстаграмм, Вконтакте, Фейсбук на страницу элемента чтобы можно было расшарить страницу (как тут http://joxi.ru/82QqJ4wS1ZDEO2)

2. Создать страницу с инфоблоком Аренда с правом выкупа по примеру http://прокат-авто.com.ua/car-rentals.html

9 лет назад
vlarr
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров