Набить товар на сайте

Добрый день. Ищется специалист, который будет прогонять сайты по нашему списку сайтов для регистрации. Даем домен, список, описание заголовков. Только ПОЛУавтоматическая регистрация, НЕ автоматом. 1 проект -500 руб. Если все хорошо получается, готов ...