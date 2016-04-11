Добавить товары на сайт БИТРИКС c cайта ВИТЕК и МАКСВЕЛЛ

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок214 просмотров

Добавить товары с описанием и картинкой на сайт ! БИТРИКС! Только для тех кто знает Битрикс и не требует доп разъяснений!

9 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

kirandia18
Кира 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Всем рекомендую ! Быстро и в срок! Всегда на связи ! До сих пор продолжаем сотрудничество ! Довольна!!!!
Все отлично, рекомендую, очень приятная в общении девушка с четкими ТЗ и своевременной оплатой.

Заявки фрилансеров

kirandia18
Кира 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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