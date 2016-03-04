Найти и добавить на сайт около 500 Российских событий-фестивалей

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Закрыт11 заявок155 просмотров

Нужно найти в интернете и добавить на сайт около 500 Российских событий-фестивалей. Любой направленности. Этно, музыкальные, творческие, городские и т.д.

Информация нужна в виде

- имя фестиваля

- картинки-постер фестиваля

- текстовое описание

Пишите ориентировочную стоимость за всю работу

9 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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