1. Добавить значки соц. сетей Инстаграмм, Вконтакте, Фейсбук на страницу элемента чтобы можно было расшарить страницу (как тут http://joxi.ru/82QqJ4wS1ZDEO2) 2. Создать страницу с инфоблоком Аренда с правом выкупа по примеру http://прокат-авто.com.ua/car-rentals.html
Необходимо разместить 300 статей на сайте
Необходимо выкладывать готовые статьи ежедневно на сайт lifeha.ru
сайт e-zaim.ru
Ставка 50 р. за статью.
Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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