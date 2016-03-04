Наполнить сайт: загородное строительство

Добрый день! Нужен исполнитель, который сможет по инструкции копировать сайты. Сайтов всего 8 штук. Задача такая - я предоставляю html-файлы сайта. В эти файлы нужно вносить соответствующие изменения, предварительно загрузив их на хостинг ...