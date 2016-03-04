Наполнить сайт: загородное строительство

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Закрыт16 заявок211 просмотров

Проект на joomla 3.5

Нужно

- разместить, отформатировать готовые тексты. Где-то несколько строк от себя дописать.

- подобрать в сети иллюстрации, обрезать, уменьшить картинки

- перенести с других сайтов информацию о спецификациях товаров и стоимости, нужна усидчивость и внимательность

Подробное ТЗ есть.

Joomla
9 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров