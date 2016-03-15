Требуется наполнить форум

Тематика - путешествия.

Наполнения - нелегкие (надо составить план сообщения, а после это сообщение сделать).

Для пример Тема форума

Аэропорт 1 - здесь собирается любая полезная и важная информация об этом аэропорте.

Он Лайн виза в Индию - пишутся правила для получения таковой, делается тест получения" до оплаты" и публикуются скрины как это сделать где какие поля важны и что означают. + прочие важные вопросы по особенностям визы.

Оплата еженедельная.

Необходимо по 3 сообщения в день, оплата 500 грн в неделю.

Режим ненормированный.

Работа будет сложная, но лишь первые 2-5 сообщений пока разберетесь что и в каком порядке писать/искать.

Обязательно опыт путешествия (перелета).