Интернет-магазин косметики и парфюмерии. Описание продукции парфюмерия, косметика, средства по уходу
Требуется наполнить форум
Тематика - путешествия.
Наполнения - нелегкие (надо составить план сообщения, а после это сообщение сделать).
Для пример Тема форума
Аэропорт 1 - здесь собирается любая полезная и важная информация об этом аэропорте.
Он Лайн виза в Индию - пишутся правила для получения таковой, делается тест получения" до оплаты" и публикуются скрины как это сделать где какие поля важны и что означают. + прочие важные вопросы по особенностям визы.
Оплата еженедельная.
Необходимо по 3 сообщения в день, оплата 500 грн в неделю.
Режим ненормированный.
Работа будет сложная, но лишь первые 2-5 сообщений пока разберетесь что и в каком порядке писать/искать.
Обязательно опыт путешествия (перелета).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется контент менеджер для срочного редактирования текстов на нескольких сайтах, Объем большой!!!Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист по качественному наполнению магазина товарами рерайт описания добавление и редактирование титла дискрипшена для каждой позиции прошу присылать заявки и указывать цену - наполнение - рерайт ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
фото и текст предоставляются.Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно найти в интернете и добавить на сайт около 500 Российских событий-фестивалей. Любой направленности. Этно, музыкальные, творческие, городские и т.д. Информация нужна в виде - имя фестиваля - картинки-постер фестиваля ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток, необходимо наполнить сайт. Тематика сайта - профессиональное консалтинговое агентство (в сфере строительного бизнеса). Есть список услуг, которыми занимается наша компания, необходимо сделать описание для каждой услуги. Обязателен опыт работы с похожими ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо выкладывать готовые статьи ежедневно на сайт lifeha.ru сайт e-zaim.ru Ставка 50 р. за статью. Жду ваших предложений.Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Проект на joomla 3.5 Нужно - разместить, отформатировать готовые тексты. Где-то несколько строк от себя дописать. - подобрать в сети иллюстрации, обрезать, уменьшить картинки - перенести с других сайтов ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Есть интернет магазин, необходимо наполнить товаром (товар берется с указанных Заказчиком сайтов) 1 фотография, описание цена Планируется всего порядка 2 тысяч позиций. Просьба давать ...Наполнение сайтов39 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайт doors-m.ru надо добавить новые позиции. примерно 1000-1500 фотографий с описаниями. (карточка товара как на сайте). И настроить фильтры. Сайт на битриксе, есть автоматическая загрузка их эксель. Нужен специалист по битриксу.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад