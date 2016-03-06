Перевод (наполнение) сайта на английский язык

Есть сайт на Вордпресс, установлен плагин WPML Multilingual CMS. Все тексты страниц на англ. языке уже есть. Нужно добавить английский язык на сайт (текст страниц уже есть). Также переделать несколько элементов логотип и пара кнопок на англ.

Ресурс - http://asthma.in.ua