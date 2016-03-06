Перевод (наполнение) сайта на английский язык

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Закрыт7 заявок351 просмотр

Есть сайт на Вордпресс, установлен плагин WPML Multilingual CMS. Все тексты страниц на англ. языке уже есть. Нужно добавить английский язык на сайт (текст страниц уже есть). Также переделать несколько элементов логотип и пара кнопок на англ.

Ресурс - http://asthma.in.ua

WordPress
9 лет назад
nppekos
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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