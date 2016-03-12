Работа была сделана качественно и в оговоренные сроки. Были на связи по скайпу, если возникали какие-то вопросы по выполнению работы. Мои предложения по дополнительной корректировке текста были восприняты с пониманием. Сотрудничеством доволен и буду обращаться и дальше. Однозначно рекомендую как надежного и ответственного исполнителя.