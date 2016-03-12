Наполню ваш интернет-магазин товаром.
Быстро и качественно наполню ваш интернет-магазин товаром. Если необходимо, сделаю уникальные тексты и описания. Работу выполняю очень внимательно, аккуратно и строго следуя ТЗ и пожеланиям заказчика. В день возможна выкладка от 100 и более позиций.
- наполнение интернет-магазинов новыми товарами вручную качественно и грамотно, в сжатые сроки;
- корректировка цен, описаний, фотографий существующих товаров.
Обращайтесь, по цене – договоримся.
Работаю без выходных, всегда на связи.
Почта [email protected] (проверяю очень часто)
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Ответственный исполнитель, все отлично, работа выполнена в срок.
Ответный отзыв
Заказчик нe оплатил часть дeнeг за выполненную работу.
$1
10 баллов
7 лет назад
Заказал заполнение Интернет-магазина карточками товаров. Работа выполнена и продолжается на постоянной основе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, очень приятно с ним работать. Рекомендую.
$10
10 баллов
7 лет назад
Все отлично
Ответный отзыв
Все отлично. РЕКОМЕНДУЮ)
$15
10 баллов
8 лет назад
Работа была сделана качественно и в оговоренные сроки. Были на связи по скайпу, если возникали какие-то вопросы по выполнению работы. Мои предложения по дополнительной корректировке текста были восприняты с пониманием. Сотрудничеством доволен и буду обращаться и дальше. Однозначно рекомендую как надежного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Спасибо! Приятно было работать. Чётко сформулированное задание, всегда на связи. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.