obolenska

Ксения Оболенская obolenska

 
32 годаУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Наполню ваш интернет-магазин товаром.

Быстро и качественно наполню ваш интернет-магазин товаром. Если необходимо, сделаю уникальные тексты и описания. Работу выполняю очень внимательно, аккуратно и строго следуя ТЗ и пожеланиям заказчика. В день возможна выкладка от 100 и более позиций. 

- наполнение интернет-магазинов новыми товарами вручную качественно и грамотно, в сжатые сроки;

- корректировка цен, описаний, фотографий существующих товаров.

Обращайтесь, по цене – договоримся.

Работаю без выходных, всегда на связи.

Почта [email protected] (проверяю очень часто)

Наполнение интернет магазина
Отзывы заказчиков
solnceva
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Перенести контент на сайт
Ответственный исполнитель, все отлично, работа выполнена в срок.
Заказчик нe оплатил часть дeнeг за выполненную работу.
Ответный отзыв
mukhacheff
Андрей 
39 летКипр
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Заполнение Интернет-магазина
Заказал заполнение Интернет-магазина карточками товаров. Работа выполнена и продолжается на постоянной основе. Рекомендую!
Отличный заказчик, очень приятно с ним работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
-0_o-
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Наполнить сайт
Все отлично
Все отлично. РЕКОМЕНДУЮ)
Ответный отзыв
itr-ru
66 летГермания
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Наполнить сайт готовыми статьями
Работа была сделана качественно и в оговоренные сроки. Были на связи по скайпу, если возникали какие-то вопросы по выполнению работы. Мои предложения по дополнительной корректировке текста были восприняты с пониманием. Сотрудничеством доволен и буду обращаться и дальше. Однозначно рекомендую как надежного и ответственного исполнителя.
Спасибо! Приятно было работать. Чётко сформулированное задание, всегда на связи. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв