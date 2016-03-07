Найти 20-30 площадок по грузоперезкам

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок144 просмотра

Задача

Найти 20-30 площадок для размещения статей по тематике грузоперевозок по заданному алгоритму(статьи с 1 ссылкой):

1) Отсутствие в биржах продажи ссылок(sape, miralinks, gogetlinks)

2) Незаспамленность (отсутствие большого количества исходящих по данным xtool)

3) Наличие трафика от 100 человек и больше.

4) Диапазон цены размещения от 0 до 4000 руб.

Пишите цену за данную работу, в рублях желательно! Жду предложений!

9 лет назад
antonio_86
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется наполнить форум

    $75

    Тематика  - путешествия. Наполнения - нелегкие (надо составить план сообщения, а после это сообщение сделать). Для пример Тема форума Аэропорт 1 - здесь собирается любая полезная и важная информация об этом аэропорте. ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна актуальная база контактов, какой оптимальный источник?

    Кого искать:   - сфера строительство (Москва и Московская область)  - заводы и предприятия (Москва и Московская область)  - жилые поселки (Москва и Московская область)  Какие контакты нужны:   название ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исследование. Азербайджан.

    $40

    -список компаний которые продают медицинское оборудование в Азербайджане-5 самых известных-стоимость, фото, характеристики оборудования которое используют для hysterectomy-стоимость операции hysterectomy, операцию проводят по страховке или нет-количество государственных и частных больниц-статистика:количество женщин 35-40,40-45,45-50,50-55,55-60 (нужно именно по группах) ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исследование.Грузия

    $40

    -список компаний которые продают медицинское оборудование-5 самых известных-стоимость, фото, характеристики оборудования которое используют для hysterectomy-стоимость операции hysterectomy, операцию проводят по страховке или нет-количество государственных и частных больниц-статистика:количество женщин 35-40,40-45,45-50,50-55,55-60 (нужно именно по группах) лет среди ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод (наполнение) сайта на английский язык

    Есть сайт на Вордпресс, установлен плагин WPML Multilingual CMS. Все тексты страниц на англ. языке уже есть. Нужно добавить английский язык на сайт (текст страниц уже есть). Также переделать несколько элементов логотип и пара кнопок на ...

    WordPress
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение магазина товарами

    Нужен специалист по качественному наполнению магазина товарами  рерайт описания  добавление и редактирование титла дискрипшена для каждой позиции прошу присылать заявки и указывать цену  - наполнение  - рерайт  ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад