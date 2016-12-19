Здравствуйте! Нужно создать логотип для линейки товаров для путешествий / активного отдыха. Подробнее во вложении.
Доработка лого на сайт
Таисия, добрый вечер,
мне понравилась Ваша работа, поэтому хочу предложить Вам доработать лого нашей компании, сайт компании будет переведен на новый хостинг и на новый дизайн, даю ссылки на страницу со стандартным лого (от шаблона) и на лого нашей компании. Прошу оценить по срокам и стоимости, если возьмётесь.
ссылка на шаблон:
https://demo.rocksolidthemes.com/?theme=contao-tao&language=de
в шаблоне лого -это надпись "тао" и цветной круг,
лого нашей компании (сырой) я прилагаю, картинка (человек в круге) в принципе нормально смотрится, текст GMI можно доработать, как вариант либо: 1. только "GMI". 2. GMI Berlin 3- GMI Company Berlin.
Нужно отдельно сделать человечка в круге (возможно, немного по-цветастее), как в стандартном лого, и отдельно вместе с текстом.
Выбранный исполнитель
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