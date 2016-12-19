Доработка лого на сайт

Таисия, добрый вечер,

мне понравилась Ваша работа, поэтому хочу предложить Вам доработать лого нашей компании, сайт компании будет переведен на новый хостинг и на новый дизайн, даю ссылки на страницу со стандартным лого (от шаблона) и на лого нашей компании. Прошу оценить по срокам и стоимости, если возьмётесь.

ссылка на шаблон:

https://demo.rocksolidthemes.com/?theme=contao-tao&language=de

в шаблоне лого -это надпись "тао" и цветной круг,

лого нашей компании (сырой) я прилагаю, картинка (человек в круге) в принципе нормально смотрится, текст GMI можно доработать, как вариант либо: 1. только "GMI". 2. GMI Berlin 3- GMI Company Berlin.

Нужно отдельно сделать человечка в круге (возможно, немного по-цветастее), как в стандартном лого, и отдельно вместе с текстом.