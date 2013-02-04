Есть готовая верстка интер.-магазина. Нужен скрипт

Работа только для профи. Реально оценивайте свои возможности! (примерный бюджет ~ 1500 wmz)

Указывайте, пожалуйста, ваши лучшие работы, предложение по CMS, примерную цену и примерные сроки.

Должен быть оптимизированный скрипт под ПС с хорошей индексацией.

Страницы должны быть с расширение *.html (желательно без mod_rewrite)

Будет несколько пожеланий по функционалу.