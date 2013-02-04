Скрипт сервиса фоторамок

$500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки155 просмотров
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Ищем специалиста, готового реализовать сервис по вставке фото в шаблон с последующим сервисом оплаты для получения готового изображения с фотографией.

Пример реализации frame-baby.ru/frame/3055.html

11 лет назад
ulenka
Юлия 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад