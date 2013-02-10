Исправление ошибок в коде создания pdf-файла

Корпоративный сайт. Есть раздел вакансии, заполнив анкету в это разделе, на почту в отделе кадров приходит готовый pdf-файл (анкета) с заполненными данными.

Раньше все присылалось идеально. Но после определенных доработок программистом часть анкеты не присылается. То есть последние разделы просто не отображены в pdf.

Есть проблемы с названием готовых файлов (козяберные названия анкет) и со всплывающем сообщением об успешной отправки анкеты.

Нужно эти баги исправить.