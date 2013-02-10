Исправление ошибок в коде создания pdf-файла

Веб-программированиеЗавершен4 заявки152 просмотра
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Корпоративный сайт. Есть раздел вакансии, заполнив анкету в это разделе, на почту в отделе кадров приходит готовый pdf-файл (анкета) с заполненными данными.

Раньше все присылалось идеально. Но после определенных доработок программистом часть анкеты не присылается. То есть последние разделы просто не отображены в pdf.

Есть проблемы с названием готовых файлов (козяберные названия анкет) и со всплывающем сообщением об успешной отправки анкеты.

Нужно эти баги исправить.

11 лет назад
etomoinick
Евгений 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
netkiber
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
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Четкое поставленные задания, мгновенная оплата, что есть самым важным факторов в работе, спасибо за сотрудничество! рекомендую!
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