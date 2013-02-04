Модификация компонента недвижимости на сайте

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Нужно сделать для Joomla 2.5 модификацию компонента недвижимости Estate Agent Improved v. 2.5.4

Требуется сделать модифицировать (добавить) поля для поиска и расширенного поиска, для администраторов(зарегистрированных на сайте) добавить некоторые поля при поиске. Подробнее информацию предоставлю позже для тех, кто знаком с компонентом и готов сделать работу.

11 лет назад
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
день назад