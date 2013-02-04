Плагин для SMF

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка99 просмотров
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Требуется разработать плагин для форума SMF со следующим функционалом:

1) Препроцессинг контента постов: плагин должен изменять ссылки в выводимом контенте по несложному принципу. Весь код по замене ссылок уже готов и будет предоставлен в виде отдельного класса. Для замены достаточно пропустить контент через наш класс.

2) Конфигурирование плагина через интерфейс администратора: возможность указать исключения для замены (для каких доменов замена не требуется, для комментариев каких пользователей замена не требуется), выбрать правила изменения ссылок, разрешить сокращение через внешний сервис.

Предоставлю такой же готовый плагин для WordPress для ознакомления.

11 лет назад
am_v
37 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$500
5 дней
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