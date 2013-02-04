Плагин для SMF

Сделано процентов 60- 80% - надо доработать. (впринципе возможен также перенос на другую cms) ТЗ тут- (по линку должна идти автоматическая закачка) http://www.ex.ua/get/45531312
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать плагин для форума SMF со следующим функционалом:
1) Препроцессинг контента постов: плагин должен изменять ссылки в выводимом контенте по несложному принципу. Весь код по замене ссылок уже готов и будет предоставлен в виде отдельного класса. Для замены достаточно пропустить контент через наш класс.
2) Конфигурирование плагина через интерфейс администратора: возможность указать исключения для замены (для каких доменов замена не требуется, для комментариев каких пользователей замена не требуется), выбрать правила изменения ссылок, разрешить сокращение через внешний сервис.
Предоставлю такой же готовый плагин для WordPress для ознакомления.
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