Решить проблему спама на сайте

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок161 просмотр
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Имеется сайт romma.ru

После смены CMS, возникла проблема спама. Видимо, сайт попал в базу "хрумера" и каждый день теперь появляются новые говнотопики. Каптча проблему не решает. Руками чистить надоело. Появилась мысль переименовать URL-ы страниц регистрации на сайте и добавления нового топика.

Нужна реализация:)

CMS самописная, автор слился.

11 лет назад
Deviant
Роман 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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