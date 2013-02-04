Доработать сайт в Opencart

Задача сделать нечто подобное http://www.taxistory.ru Со своей базой, своими полями, натянуть на предоставленный макет. Требуется выполнить парсинг, натянуть на движок, выполнить дополнительные настройки по ТЗ, которое смогу предоставить в процессе выбора исполнителя. Жду отклик ТОЛЬКО от ...
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Доброго всем времени суток!
Есть сайт tebe.com.ua
На нам есть скрипт
_http://screencast.com/t/FlHdczdUej
Работал, но после переноса на новый хостинг перестал работать:
1. В опциях не выводится изображение для товара
2. Не во всех товарах есть опции
Поправить сам вывод изображений в увеличении.
Так же хотелось бы сайт максимально приблизить к
_http://www.countrycurtains.com/home.do
Выслушаю предложения
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