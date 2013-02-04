Доработать сайт в Opencart

Доброго всем времени суток!

Есть сайт tebe.com.ua

На нам есть скрипт

_http://screencast.com/t/FlHdczdUej

Работал, но после переноса на новый хостинг перестал работать:

1. В опциях не выводится изображение для товара

2. Не во всех товарах есть опции

Поправить сам вывод изображений в увеличении.

Так же хотелось бы сайт максимально приблизить к

_http://www.countrycurtains.com/home.do

Выслушаю предложения