Добрый день!

необходимо написать модуль для WordPress ИЛИ Joomla.

Модуль должен уметь делать 2 ф-ции.

1 функция:

На сайте есть каталок по 3м категориям.

Необходима специальная форма по заполнение объявлений и размещению по трем категориям на сайте.

Например: Я захожу в админку, нажимаю добавление нового объявления - выбираю категорию (русские, японские, немецкие) - дальше заполняю поля, добавляю фотки, нажимаю на кнопку - на сайте в нужной категории появляется объявление.

2 функция:

Нужно автоматом размещать объявление еще на нескольких сайтах типа avito, avto.ru, группа вконтакте и т.д.

Срок примерно неделя.

Ваша оценка и время на проект?