Необходим скрипт вывода городов в модальном окне

При нажатии на ссылку "Выберите город" появляется всплывающая форма с перечнем городов из базы данных в 3-4 колонки (хорошо, если будет использована http://www.jacklmoore.com/colorbox), при этом возможен множественный выбор элементов, отмена выбора отдельного элемента, очистка всех выбранных значений. выбранные значения передаются в форму и там где была ссылка "Выберите город", появляются через запятую выбранные города с возможностью обнулить данные, либо при нажатии на них вновь появляется форма выбора городов.

Результат идентичен данной реализации в форме выбора районов http://www.dom72.ru/sell_objavl/