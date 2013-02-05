Нужно создать скрипт Обратная связь

При нажатии на ссылку "Выберите город" появляется всплывающая форма с перечнем городов из базы данных в 3-4 колонки (хорошо, если будет использована http://www.jacklmoore.com/colorbox), при этом возможен множественный выбор элементов, отмена выбора отдельного элемента, очистка всех ...
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Нужно создать и повесить на сайт скрипт формы ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ для клиентов, в форме для клиента нужно ввести 1.ИМЯ 2.СОТОВЫЙ 3.ЕМАЙЛ 4.ТЕМА
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